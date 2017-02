Fußball | 3. Liga Mitteldeutsches Quartett auf der Suche nach dem Dreier

22. Spieltag

In den beiden mitteldeutschen Duellen Chemnitz gegen Halle und Magdeburg gegen Zwickau wurden am vergangenen Wochenende die Punkte geteilt. Am Sonnabend geht es für das Quartett wieder um Siege. Ob die Dreier eingefahren werden, sehen Sie in der großen Vierer-Konferenz: Der MDR ist ab 14 Uhr bei den Partien von Magdeburg, Halle, Chemnitz und Zwickau im TV und Livestream am Ball. Zudem werden drei der vier Spiele in unkommentierten Einzelstreams auf MDR.DE gezeigt.