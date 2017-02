Am Samstag empfängt der 1. FC Magdeburg im Spitzenspiel das Team vom VfL Osnabrück. FCM-Trainer Jens Härtel, der nach der Winterpause weiter auf den ersten Sieg wartet, plagen vor dem Verfolgerduell einige Personalsorgen. So steht Christopher Handke wegen einer Gelbsperre nicht zur Verfügung. Neben den Langzeitverletzten Andre Hinault und Niklas Brandt fällt zudem Felix Schiller (Rückenverletzung) aus. Doch auch die Gäste, die zuletzt eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Schlusslicht Mainz II kassierten, müssen mit den Angeschlagenen Marcel Appiah, Christian Groß, Robert Kristo und Halil Savran sowie Anthony Syhre (Gelbsperre) einige Leistungsträger ersetzen.



Ein Sieg für den 1. FC Magdeburg wäre am Samstag enorm wichtig, denn der Hallesche FC (ebenfalls 35 Punkte) und der Chemnitzer FC (34) lauern auf den Plätzen vier und fünf. Zudem wäre ein Dreier eine gelungene Revanche für das Hinspiel. Damals hatte Osnabrück mit 3:2 die Nase vorn. Dabei holte der FCM einen 0:2-Rückstand auf, wobei Christian Beck in der 15. Minute einen Elfmeter verschoss. Dem VfL gelang schließlich erst in der Schlussphase der entscheidende Treffer (86.).



Für die Partie in Magdeburg wird mit einer großen Kulisse gerechnet. Im Vorverkauf waren bis Donnerstag bereits 14.000 Tickets abgesetzt worden.