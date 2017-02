Der Hallesche FC empfängt am Sonnabend die SG Sonnenhof Großaspach. Nachdem Halle in der Vorwoche mit 0:1 bei Hansa Rostock verloren hatte, forderte Trainer Rico Schmitt am Donnerstag, dass sein Team eine "Jetzt-erst-recht-Mentalität" entwickeln solle. Schmitt zufolge gibt es für die Mannschaft keinen Grund, wackelig zu sein. Der HFC ist mit 26 Punkten aus zwölf Partien das stärkste Heimteam der 3. Liga. Zudem ist aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Im August unterlagen die Saalestädter in Großaspach mit 0:3.