Für Magdeburg ist die Partie gegen das Schlusslicht FSV Mainz II am Samstag der Auftakt zu drei Heimspielwochenenden am Stück. FCM-Coach Jens Härtel will den Kontrahenten trotz des Tabellenplatzes nicht unterschätzen: „Es kommt eine von den Mannschaften, die eine top Nachwuchsausbildung in Deutschland besitzen. Vom Spielaufbau sind sie eines der besten Teams der Liga." Die Magdeburger sind seit vier Spielen ungeschlagen und würden schon mit einem Punktgewinn Platz zwei und damit den Aufstiegsrang verteidigen. Die Mainzer haben in dieser Saison erst ein Auswärtsspiel gewonnen.