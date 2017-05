Ebenjene Zwickauer treten am Sonnabend ebenfalls an und zwar beim SC Paderborn. Mit einem Sieg wollen die Westsachsen ihre Chancen auf Rang vier und damit die Teilnahme am DFB-Pokal in der nächsten Saison wahren. Derzeit belegt der FSV den sechsten Platz mit zwei Punkten Rückstand auf Rang vier. "Wenn die Mannschaft wieder sauber gegen den Ball arbeitet und einfache Fehler vermeidet, sehe ich gute Chancen, dass wir aus Paderborn etwas mitnehmen werden", sagte Zwickaus Co-Trainer Danny König.

Co-Trainer Danny König (li., mit Chefcoach Torsten Ziegner) sieht gute Chancen in Paderborn. Bildrechte: IMAGO