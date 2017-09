An den nächsten Gegner des FC Carl Zeiss Jena am Samstag kann sich Cheftrainer Mark Zimmermann sicher noch gut erinnern. Im letzten Aufeinandertreffen mit dem SV Meppen, im Oktober 1997, erzielte er den Siegtreffer zum 2:1. "Der SV Meppen war damals ein Zweitliga-Urgestein und stand für Einsatzbereitschaft, Wille und Laufbereitschaft. Und an diesen Tugenden hat sich bis heute nichts geändert", so Zimmermann auf der Vereins-Internetseite.