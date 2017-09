Nicht nur das jüngste 3:0 gegen den Halleschen FC lässt die Chemnitzer optimistisch in Richtung Werder Bremen II schauen, auch die aktuelle Form des nächsten Gegners unterstreicht die himmelblauen Ambitionen. Die zweite Mannschaft von Werder wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg. Dennoch: Horst Steffen nimmt die Norddeutschen nicht auf die leichte Schulter. "Werder Bremen hat nicht umsonst starke Leistungen zu Beginn der Saison gezeigt und gute Ergebnisse erzielt. Die jüngsten Resultate spiegeln nicht das Leistungsvermögen wider. Aber so ist die Liga", so der CFC-Cheftrainer auf der Chemnitzer Internetseite.

Steffens Mannschaft hat nach zuletzt verbesserten Leistungen am vergangenen Samstag den ersten Auswärtsdreier eingefahren. Doch darauf will sich Steffen nicht ausruhen: "Es ist wichtig dran zu bleiben! Ich habe auch der Mannschaft gesagt, dass es nichts nützt nur gegen Halle zu gewinnen. Wir müssen jetzt nachlegen. Und das ist auch unser Ziel", so Steffen. Im letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften gab es ein fades 0:0. Ob es in dieser Saison anders läuft, entscheidet sich am Samstag ab 14 Uhr.