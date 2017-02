Fußball | 3. Liga FCM gegen FSV: Enge Kiste im Hinspiel - Kampfansagen zum Rückspiel

21. Spieltag

Zwickau will mindestens einen Zähler. Der 1. FC Magdeburg peilt am Sonntag hingegen drei Punkte an. Beim direkten Aufeinandertreffen des 1. FCM und des FSV werden aber kaum beide Klubs glücklich vom Platz gehen.