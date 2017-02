Beim HFC stehen Sascha Pfeffer und Fabian Franke nach einem grippalen Infekt wieder zur Verfügung. Auch Benjamin Pintol konnte am Freitag trainieren. Der 26-jährige Angreifer litt zuletzt unter muskulären Problemen. Toni Lindenhahn tritt die Reise an die Ostsee wegen muskulärer Probleme hingegen nicht an. Mittelfeldspieler Royal-Dominique Fennell betonte am Freitag: "Rostock hat gute Individualisten - erst in der Winterpause sind namhafte Spieler dazu gekommen. Unser Vorteil ist der Teamgeist." Mit Disziplin, Kompaktheit und Überzeugung wolle Halle in Rostock zum Erfolg kommen.