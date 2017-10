Besonders in der Defensive zeigten sich die Westsachsen zuletzt stark verbessert. Das wird gegen die stärkste Offensive der Liga auch zwingend nötig sein. Allerdings muss Steffen Baumgart im Angriff umbauen, da Zolinski (Bauchmuskelfaserriss) und Thomas Bertels (Rotsperre) in Zwickau fehlen werden.

In Magdeburg kommt es am Sonntag um 14 Uhr zur Rückkehr von Jan Löhmannsröben in sein "altes Wohnzimmer". Der defensive Mittelfeldspieler hat 67 Spiele im Dienst des 1. FC Magdeburg bestritten, wird aber am Sonntag im Trikot des FC Carl Zeiss Jena auflaufen und versuchen, die makellose Heimbilanz des FCM (fünf Spiele, fünf Siege) in dieser Saison zu ruinieren.