Zweimal 1:0, zweimal das goldene Tor durch einen verwandelten Elfmeter von Abwehrchef Richard Weil - der FCM könnte die englische Woche mit einem Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden am Sonntag (14 Uhr, live im MDR-TV- und -Stream) vergolden. Bei einem Dreier wäre sogar die Spitzenposition in der Dritten Liga drin, da Tabellenführer MSV Duisburg nach einer Durststrecke nur noch zwei Punkte vor den Elbestädtern liegt. Und die Chancen auf einen Sieg gegen den SVWW stehen nicht so schlecht, da die Hessen bisher noch nie gegen den Magdeburg gewinnen konnten und in bisher drei Drittligapartien noch nicht einmal ein Tor erzielten. Im Hinspiel gab es ein klares 3:0 für den FCM.



Allerdings befinden sich die Wiesbadener nach dem Trainerwechsel von Torsten Fröhling zu Rüdiger Rehm im Aufwind. Der frühere Erfolgscoach von Sonnenhof Großaspach brachte auch den Erfolg zum SVWW zurück, unter seiner Regie gab es zu Beginn vier Siege am Stück, zuletzt sogar gegen den MSV Duisburg. Das 0:2 gegen Mainz II am Mittwoch war dann wieder ein kleiner Rückschritt im Abstiegskampf.

Seitdem Rüdiger Rehm bei Wehen Wiesbaden übernommen hat, läuft es wieder (Archiv). Bildrechte: IMAGO