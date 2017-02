Doch einfach wird die Aufgabe nicht: Denn die Störche haben einen Lauf beziehungsweise einen Höhenflug: In den letzten zwölf Spielen kassierte die Elf von Markus Anfang lediglich eine Niederlage. Und mit einer Tordifferenz von "+15" weisen die Kieler zudem das beste Torverhältnis der gesamten Liga auf. Dementsprechend lobte Trainer Torsten Ziegner die Gäste: "Holstein verfügt über sehr viel Potenzial in der Offensive. Für uns ist das trotzdem die perfekte Aufgabe, um die 0:3-Niederlage in der Vorwoche bei Wehen Wiesbaden vergessen zu machen." Um wieder erfolgreich zu sein, müsse seine Mannschaft viel Laufbereitschaft an den Tag legen. "Wenn wir den Kielern die Lust am Spielen nehmen, die Räume eng machen und unsere Chancen effektiv nutzten, haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen", so der FSV-Trainer.