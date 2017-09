Im Duell Halle gegen Chemnitz steht der CFC am Sonnabend unter Druck. Können sich die Sachsen aus der Krise befreien? Anstoß ist um 14 Uhr. Das MDR FERNSEHEN überträgt live.

Die "Himmelblauen" sind ambitioniert in die Saisonvorbereitung gestartet. Doch der CFC erlebt ein Formtief. Fünfmal gab es eins auf die Mütze. Mit fünf Niederlagen, drei Remis und nur einem Sieg ist Chemnitz Letzter. Trainer Horst Steffen sagte dem MDR:

Die Chancenverwertung war zuletzt kläglich. Zudem gab es in den ersten neun Saisonspielen 16 Gegentore. Kapitän Marc Endres forderte: "Wir müssen die richtige Einstellung an den Tag legen. Wir hoffen, dass wir in der einen oder anderen Situation das Quäntchen Glück haben."