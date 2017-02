Fußball | 3. Liga FCM ist heiß auf Spitzenreiter Duisburg

24. Spieltag

Mehr Topspiel geht in der 3. Liga derzeit nicht. Am Freitag tritt der Tabellenzweite 1. FC Magdeburg beim Spitzenreiter MSV Duisburg an. Falls Sie nicht unter den mehr als 2.500 FCM-Fans im Stadion sind, können Sie die Partie im Livestream und im Liveticker auf MDR.DE verfolgen. Das Duell der beiden Traditionsvereine findet unter Flutlicht statt. Anstoß ist um 18:30 Uhr.