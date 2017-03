Zehn Tore in zehn Spielen spricht nicht unbedingt für eine durchschlagskräftige Offensive bei den Elbestädtern. Trotzdem ist der FCM seit vier Spielen ungeschlagen. Das liegt vor allem am Abwehrbollwerk. Die Dreierkette aus den physisch starken Nico Hammann, Richard Weil und Christopher Handke ließ in zehn Spielen nur sieben Tore zu. Apropos Handke: Der 28-Jährige spielte sieben Jahre in Erfurt und hatte einen interessanten Mitbewohner in seiner Wohngemeinschaft: Carsten Kammlott. Was für ein Duell.

Auf Kammlott wird es auch ankommen. Denn: RWE hat mit Bremen II den zweitschlechtesten Sturm der Liga. Nur Mainz II hat noch ein Tor weniger erzielt. In den letzten 23 Partien (!) haben die Thüringer in nur einem Spiel mehr als ein Tor erzielt, und das wurde auch noch mit 2:3 in Duisburg verloren. Hoffen kann das Team von Trainer Stefan Krämer aber auf seine Auswärtsstärke. In der Fremde hat es mehr Punkte geholt und Tore erzielt als zu Hause. Eins sollte Erfurt aber vermeiden: In der Historie nach dem letzten Sieg in Magdeburg forschen. Dieser datiert nämlich vom 27. Oktober 1990 - in der letzten Saison der NOFV-Oberliga.