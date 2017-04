Champions-League-Sieger an der Seitenlinie

Der prominenteste Regensburger steht an der Seitenlinie: Trainer Heiko Herrlich. Der 45-jährige spielte 258 Mal in der Bundesliga und gewann mit Borussia Dortmund 1997 die Champions League. Als Übungsleiter coachte der Torschützenkönig von 1995 den VfL Bochum in der Saison 2009/2010 in der Bundesliga, später hießen seine Stationen SpVgg Unterhaching und die U17 von Bayern München. Seit Dezember 2015 ist der gebürtige Mannheimer Trainer bei Jahn Regensburg, das er im Sommer 2016 zur Rückkehr in die Dritte Liga führte. Von Kopf bis Fuß auf den Jahn eingestellt: Trainer Heiko Herrlich. Bildrechte: IMAGO

Dort spielen die Oberpfälzer eine beachtliche Saison und stehen mit 47 Punkten auf Rang sechs immer noch in Schlagweite der Aufstiegsplätze. Bei einem Sieg in Magdeburg könnte der Jahn sogar bis auf einen Punkt an die Sachsen-Anhalter herankommen, die derzeit mit 51 Zählern Rang zwei belegen.

Löhmannsröben rettete sehenswert einen Punkt

Das will der FCM natürlich verhindern. Allerdings musste das Team von Jens Härtel am Dienstag beim 1:1 beim Chemnitzer FC am Dienstag erneut einen späten Ausgleichstreffer hinnehmen. "Aus unserer Sicht, wie es vor allem am Ende gelaufen ist, fühlt sich dieses Ergebnis sehr bitter an", sagte Härtel nach dem Ostduell. Jan Löhmannsröben (li.) schaffte im Hinspiel gegen Jahn Regensburg ein Traumtor (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Während es die Paarung FCM - CFC (bzw. Vorgängervereine) bereits 74 Mal gab, ist das Match am Samstag eine echte Premiere - noch nie gastierte der SSV beim Team aus der Börde. Im allerersten Spiel der beiden Mannschaften im Oktober 2016 gab es indes ein 1:1. Jan Löhmannsröben hatte seinerzeit mit einem sehenswerten Volleytreffer in der 71. Minute den Magdeburgern zumindest einen Punkt gerettet.

cdi