Der Gastgeber hat seit dem 14. Spieltag die rote Laterne inne, steht seit dem achten Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Allerdings haben die Mainzer in den vergangenen Wochen begonnen, regelmäßig zu Punkten. Zuletzt gab es ein 0:0 in Erfurt. In den vergangenen acht Spielen konnte der FSV 13 Punkte holen, nur einen weniger als in den 21 Spielen zuvor.