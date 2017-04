Erfurts Carsten Kammlott fällt gelbgesperrt gegen Wehen Wiesbaden aus. Bildrechte: IMAGO

Eigentlich wähnte sich Rot-Weiß Erfurt in Sachen Abstieg in Sicherheit. Doch nach vier Spielen ohne Sieg, rutschten die Thüringer den Abstiegsrängen wieder bedrohlich nahe. Nun müssen die Erfurter in Wiesbaden ran, die nur einen Rang (Platz 15) vor ihnen stehen. Coach Stefan Krämer unterschätzt den Gegner keineswegs. "Wiesbaden ist eine der besten Rückrundenmannschaften". Man wolle sich aber nicht nur am Gegner orientieren, sondern eher auf sich selbst konzentrieren, so der 50-Jährige weiter.



Beim letzten Spiel gegen Bremen II fehlte RWE nicht nur die halbe Abwehr mit Jens Möckel und Christoph Menz (beide 5. Gelbe), sondern auch das nötige Glück im Abschluss, mit einem Lattentreffer. Beim Auswärtsspiel in Wiesbaden werden definitiv Torjäger Carsten Kammlott und Kapitän Sebastian Tyrala fehlen. Beide fallen gelbgesperrt aus. Derweil verkündete RWE-Präsident Rolf Rombach, den Etat des Drittligisten in der kommenden Saison von 2,6 Millionen auf 2,9 Millionen Euro aufstocken zu wollen. Grund dafür sei, in Zukunft attraktiveren Fußball spielen zu wollen um so stagnierenden Zuschauerzahlen entgegenzuwirken.