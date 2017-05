An Unterstützung aus der Heimat soll es nicht mangeln. Über 2.000 FCM-Anhänger reisen mit Autos oder dem Sonderzug an, um ihr Team in Aalen zu unterstützen. Egal, wie die Partie beim VfR ausgeht, für das letzte Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte am 20. Mai ist die MDCC-Arena bereits jetzt schon mit 23.400 Zuschauern ausverkauft. An den Fans sollte es also nicht liegen.