Der FSV Zwickau hat sich kurz vor dem Ende der Transferperiode die Dienste eines neuen Abwehrspielers gesichert. Nico Antonitsch wechselt vom LASK Juniors OÖ aus Pasching zu den Westsachsen. Der 25-jährige Innenverteidiger unterschrieb am Donnerstag beim FSV einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 plus Option auf ein weiteres Jahr.

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Toni Wachsmuth, Ali Odabas und Alexander Sorge soll der 1,85 Meter große Antonitsch das Abwehrzentrum des Drittliga-Letzten verstärken. "Wir haben aufgrund der Personalsorgen in der Defensive einen Spieler gesucht, der uns sofort weiterhilft. Mit Nico haben wir ihn gefunden", sagte FSV-Sportvorstand David Wagner. Antonitsch sammelte in den vergangenen zwei Spielzeiten beim SV Ried Erfahrung in der österreichischen Bundesliga. Nach dem Abstieg wechselte er im Sommer zunächst in die 3. Liga zu den LASK Juniors OÖ.