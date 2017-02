Zwickau kam vor 1.923 Zuschauern nicht in die Partie und spielte eine der schwächsten Halbzeiten der Saison. Wehen war aktiver, ohne zunächst Chancen zu kreieren. Dennoch konnten sich die Westsachsen gegen schwungvoll agierende Hausherren nicht aus der Umklammerung befreien. Wiesbaden hatte mehr Spielanteile und nutzte die eine klare Möglichkeit der ersten Hälfte zur Führung. Nach einem langen Ball hob Wehen-Stürmer Manuel Schäffler die Kugel freistehend über Johannes Brinkies ins Tor. Der FSV-Schlussmann stand in dieser Szene etwas zu weit vor seinem Kasten - 1:0 (27.). Durch das Tor fiel Zwickau in der Tabelle hinter Wiesbaden zurück.

