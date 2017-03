Es war alles ein bisschen anders. Schmitt stellte um und beorderte Verteidiger Brügmann nach vorn, der einen offensiven Part spielen sollte. Es entwickelte sich schnell ein munteres Spielchen, nach zehn Minuten hatte der HFC absolutes Oberwasser. Das Mittelfeld wurde schnell überbrückt, auf der linken Außenbahn sorgte Ajani für Wirbel. Allerdings waren die Gastgeber im Abschluss nicht konsequent genug. In der 21. Minute wäre eine Hallenser Unachtsamkeit fast ins Auge gegangen. Gjasula wollte den Ball abschirmen, Kölns Goalgetter Dahmani spitzelte den Ball weg und schoss an den Pfosten. Durchatmen. Mittlerweile hatten sich die Rheinländer auf die neue Hallenser Formation eingestellt - das Schmitt-Team verlor etwas den Faden. Den fand es dann in der letzten Viertelstunde wieder. Gjasula sorgte für eine ganz starke Szene und zwang Fortuna-Schlussmann Poggenborg zu einer Glanztat. Mit 0:0 wurden die Seiten gewechselt.

Die Kölner kamen aufgeheizt aus der Kabine und verzeichneten in der 49. Minute eine Großchance. Cauly Oliveira Souza zog ab und schoss das Leder um einen halben Meter am Hallenser Gehäuse vorbei. Das war haarscharf. Und die Kölner waren noch nicht satt. Nach einer Stunde musste HFC-Torwart Bredlow sein ganzes Können aufbieten, damit die Hausherren nicht in Rückstand geraten. Zunächst reagierte er bei einem Kopfball von Rahn glänzend, dann entschärfte er den Nachsetzer von Oliveira Souza.



Bei Halle ging nun wenig. Bis zum Mittelfeld sah das Spiel der Saalestädter ganz manierlich aus, dann fehlten aber die zündenden Momente. Eine kreuzgefährliche Situation hatte Halle aber doch noch zu bieten. Pintol zog vom 16er ab, der Ball wurde noch leicht abgefälscht und strich um Millimeter am Kasten vorbei. Das wär’s doch gewesen. Somit blieb es torlos und Halle verschenkte zwei Punkte.