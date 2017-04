In der Anfangsphase kontrollierten die Thüringer das Geschehen, allerdings gab es keine Torchance. Danach wurden die Hausherren aggressiver und drückten auf den Kasten der Gäste. Die beste Gelegenheit vor dem Pausenpfiff hatte RWE. Christoph Menz flankte in den Strafraum und Sascha Mockenhaupt köpfte auf das eigene Tor. SVWW-Keeper Markus Kolke schaute in die Sonne und musste den Ball in höchsten Not über die Latte lenken (30.). Menz, der nach seiner abgesessenen Gelbsperre wieder in der Viererkette mitmischen durfte, verletzte sich kurz darauf am rechten Knie und wurde durch Luca Odak ersetzt (37.).

Bildrechte: IMAGO