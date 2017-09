Dafür schaffte es Neuzugang Julian Günther-Schmidt bald, die Führung auszubauen. Ein Fehlpass von Patrick Göbel landete beim Stürmer, der schneller als sein Gegenspieler Anthony Syhre Richtung Tor stürmte und ins lange Eck abschloss - Hesl hatte erneut keine Chance (20.). Es ging weiter mit dem Jenaer Sturmlauf. In der 25. Minute setzte Davud Tuma einen Freistoß genau auf den Kopf von Günther-Schmidt, der aber nicht genau Druck hinter den Ball brachte. Rene Eckardt hebt den Ball schön über Wolfgang Hesl im Würzburger Tor zum 1:0. Bildrechte: IMAGO

Von Würzburg kam nach vorne fast nichts. Einzige Ausnahme: Maximilian Ahlschwede gab eine Flanke von rechts flach rein und Dennis Slamar konnte im letzten Moment retten (27.). Danach prüfte Dennis Schuppan Raphael Koczor von halblinks. Der Jenaer Keeper bestand die Prüfung mit Bravour (28.). Insgesamt war der FCC aber das bestimmende Team und hätte durch Eckardts Direktabnahme nach toller Vorarbeit von Tuma auf 3:0 erhöhen können (35.). Auch so ging es mit einer völlig verdienten Jenaer Führung in die Pause.

... Würzburg die zweite

Würzburgs Trainer Stephan Schmidt muss in der Kabine die richtigen Worte gefunden haben, denn sein Team kam wie verwandelt aus selbiger. Mit den eingewechselten Dominic Baumann und Björn Jopek verstärkt begann ein wahrer Sturmlauf der Kickers. Baumann hatte gleich zwei gute Gelegenheiten (46./48.), kurz darauf lag Sebastian Neumann im Jenaer Strafraum am Boden und Schiri Asmir Osmanagic entschied auf Elfmeter (50.) - eine umstrittene Entscheidung. Orhan Ademi trat an und verwandelte sicher ins linke untere Eck (51.). In der ersten Hälfte gab es für die Jenaer Spieler noch viel Grund zum Jubeln. Bildrechte: IMAGO

Auch in den nächsten Minuten hatte Baumann mehrere Chancen, doch entweder war Koczor zur Stelle (52.) oder er verpasste knapp eine Flanke (54.). Jena schwamm jetzt, der Ausgleich schien nur eine Frage der Zeit. Es kam einfach zu wenig Entlastung in der Offensive. Doch es war schließlich ein Jenaer, der das 2:2 erzielte: Baumann hatte geflankt und der vorher so starke Dennis Slamar den Ball ins eigene Tor befördert (84.). Orhan Ademi trifft per Elfmeter zum 1:2. Bildrechte: IMAGO

Auf der Gegenseite verpasste es Slamar, seinen Fehler wiedergutzumachen, als ihm nach einer Flanke des eingewechselten Maximilian Wolfram nur Zentimeter fehlten. Es blieb beim für den FCC etwas unglücklichen Unentschieden, mit dem sie zumindest den letzten Tabellenplatz verlassen. Dort steht nach dem 1:2 gegen Fortuna Köln der Chemnitzer FC. Die Anweisungen von Kickers-Trainer Stephan Schmidt fruchteten in der zweiten Halbzeit. Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:

Mark Zimmermann (Jena): "Es war ein sehr intensives Spiel. Ich war angetan von unserer ersten Halbzeit, gegen einen Topgegner haben wir sehr mutig gespielt. Wir wussten, dass es in der zweiten Halbzeit nochmal sehr eng werden kann. Wir hatten da leider weniger Mut und wenig Entlastung nach vorn. Würzburg hat sich das 2:2 aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Wir haben gesehen, wie schwer es ist, eine Führung zu verteidigen."