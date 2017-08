Mark Zimmermann veränderte seine Elf im Vergleich zum 2:0 gegen Halle auf einer Position. So kam Guillaume Cros für Marius Grösch ins Team. Horst Steffen tauschte zwei Spieler aus. Florian Trinks und Marcus Mlynikowski nahmen auf der Bank Platz, Jan Koch und Okan Aydin schnürten die Fußballschuhe von Beginn an.

Auf dem Rasen entwickelte sich ein Spiel, in dem beide Teams das Heil eher in der Offensive suchten. Den Aufsteigern aus Jena gelang das sogar besser. Chemnitz offenbarte immer wieder Unsicherheiten in der Abwehr, was Jena zu Kontern oder schön herausgespielten Angriffen einlud. Die beste Möglichkeit in Halbzeit eins hatte David Tuma, der nach einem CFC-Abwehrpatzer und einer passgenauen Eingabe von Florian Dietz beinahe für die frühe Jenaer Führung gesorgt hätte (8.).