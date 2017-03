Beiden Teams stand ein "englisches Wochenende" bevor. Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus teilte seine Mannschaft auf. Die eine Hälfte unterstütze am Sonnabend den Nachwuchs in der Future League gegen Slovan Liberec, während die andere heute im Benefizspiel ran durfte. Deswegen saßen heute mit Dornick, Mörer und Hänsel gleich drei Nachwuchsspieler mit auf der Bank. Torsten Ziegner wirbelte im Vergleich seine Mannschaft gleich komplett durch. Lediglich Robert Koch (Bank) war nach dem gestrigen Ligaspiel gegen Sonnenhof Großaspach im Kader verblieben.

Die zahlreichen angereisten Fans konnten sich über eine muntere Anfangsphase freuen. Die Hausherren konzentrierten sich auf ihr Konterspiel und wollten so an ihre guten Leistungen in der Dritten Liga anknüpfen.

FSV-Keeper Unger und die Defensive hielten vor der Pause die "Null" (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Die Gäste mussten von Beginn an hellwach sein. Ein Schuss von Martin Junar flog knapp am Tor vorbei (1.). Im Anschluss scheiterte FSV-Spieler Marcel Bär im Eins gegen Eins an Keeper Patrick Wiegers. Zwickau probierte durch ein hohes und intensives Pressing Druck aufzubauen. Dynamo reagierte und versuchte die Situationen spielerisch zu lösen. Dabei kombinierten sich die Schwarz-Gelben durch schnelle Ballstafetten bis an den gegnerischen Strafraum. Niklas Kreuzer (11./31.) sowie Niklas Hauptmann (28.) scheiterten mit strammen Weitschüssen von der Strafraumkante an Schlussmann Marian Unger. Kurz vor der Pause verpasste Kutschke die Führung, als er eine Flanke von Kreuzer aus Nahdistanz neben das Tor setzte.