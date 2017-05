Fußball-Drittligist FSV Zwickau muss in der kommenden Saison ohne Jonas Nietfeld planen. Der 23-jährige Stürmer wird seinen Vertrag nicht verlängern. Das teilte er dem Verein am Mittwoch mit.

Die Tage des gemeinsamen Jubelns sind gezählt: Jonas Nietfeld (r.) verlässt Zwickau. Bildrechte: imago/Picture Point LE

Nietfeld spielt seit 2015 beim FSV, erzielte in dieser Saison sechs Tore und stand in 30 Spielen auf dem Feld. In der Vorsaison hatte er mit 15 Treffern entscheidenden Anteil am Drittligaaufstieg des FSV. "Der FSV wünscht ‚Nieter‘ für seinen neuen Weg und die neue Aufgabe jetzt schon alles erdenklich Gute", hieß es in der Pressemitteilung. Wohin sein Weg führt, ist noch unklar. Denkbar wäre ein Klub aus der 2. Bundesliga, aber auch ein Drittliga-Konkurrent, der möglicherweise mehr bietet.