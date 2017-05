Mauersberger wurde beim Chemnitzer FC ausgebildet und schaffte dort 2013 den Sprung in den Männerbereich, bevor er sich 2015 der U23 des FC Schalke 04 anschloss. Bei den Königsblauen kam der 22-Jährige in den vergangenen beiden Spielzeiten zu 43 Einsätzen in der Regionalliga, in denen er vier Treffer erzielen konnte.