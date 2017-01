Fußball | 3. Liga Publikumsliebling verlässt den FSV Zwickau

Der 26-Jährige ist in Zwickau familiär und beruflich sesshaft geworden, deshalb sei nach zweieinhalb Jahren beim FSV nur ein Wechsel in der Region in Frage gekommen. Beim Regionalligisten aus Auerbach unterschrieb Zimmermann einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Mit seinen 15 Toren in der vergangenen Saison, hatte der Stürmer einen großen Anteil am Aufstieg des FSV Zwickau in die Dritte Liga. "Aufgrund seiner Verdienste für unseren FSV werden wir Zimbo keine Steine in den Weg legen und seinem Wunsch entsprechen, auch wenn dies in diesem Fall sehr schwer fällt“, erklärte Sportdirektor David Wagner am Dienstag.