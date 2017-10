FCC-Zugänge im Check

Julian Günther-Schmidt - Sturm - Vorverein: FC Augsburg (Leihe):

Fünf Mal stand Julian Günther-Schmidt in der aktuellen Saison für Carl Zeiss Jena auf dem Platz. Für den Mittelstürmer stehen dabei zwei Tore zu Buche. Besonders in Erinnerung dürfte jedoch sein erlittenes Foul bleiben, was zur "Eismann-Kontroverse" führte. Im Pokal traf der 23-Jährige zum 1:0 im Topspiel gegen Erfurt. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel