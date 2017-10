RWE-Zugänge im Check

Ahmed Waseem Razeek, Mittelfeldspieler - elf Drittligaspiele, zwei Tore:

Zwei Jahre kickte der 23-Jährige in Magdeburg. In Erfurt war er in allen bisherigen Drittliga-Spielen dabei und erzielte zwei Treffer. Einer davon war der 1:0-Siegtreffer in Osnabrück, bislang der einzige Dreier in der Fremde. Bildrechte: IMAGO