Frage: Vor dem Gipfeltreffen gegen Chemie Leipzig hat Ihr Team am Donnerstagabend Barleben mit 9:0 überrollt. Nicht nur der chemischen Gemeinde kam das unheimlich vor, manch einer witterte sogar Verrat. Waren Sie nicht selbst überrascht?

Andreas Petersen: "Überrascht eigentlich gar nicht. Seit Beginn der Oberliga-Saison spielen wir gefühlt mit den besten, wenn nicht sogar den attraktivsten Fußball. So richtig belohnt haben wir uns aber nicht. Ich denke da bloß an die Niederlagen bei SCHOTT Jena und dem Brandenburger SC. Beim 9:0 gegen Barleben haben dann alle gefragt: Was ist denn da los? Hat Barleben keine Lust gehabt? Nein. Sie haben sich mit Händen und Füßen gewehrt, wir haben unsere vielen Möglichkeiten endlich mal brutal verwertet. Das passierte nicht mit dem Blick auf Chemie, das war ganz einfach für uns – für Halberstadt. Der 2:0-Sieg beim FC International Leipzig war viel wichtiger. Da zeigte sich, ob Du ein Indianer sein willst oder ein Häuptling. Das war ein Ausrufezeichen."

Gegen die Leutzscher wollen Sie dann ein ganz großes Ausrufezeichen setzen …

"Also, wenn wir gegen SCHOTT und Brandenburg unsere Hausaufgaben gemacht hätten, wäre ja nichts passiert. Chemie hat seine Aufgaben gemacht. Wir haben in beiden Spielen nicht das nötige Glück gehabt. So, und jetzt bin ich mal ein böser Trainer. Es gab Schiedsrichter aus Leipzig, die uns gepfiffen haben - in Jena und in Brandenburg. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass es bei zwei Mannschaften, bei denen es um etwas geht, ein Referee aus Leipzig kommt. Bei aller Liebe. Ich habe für alles Verständnis, für so etwas nicht. Es wäre das Gleiche, wenn Chemie spielt und ein Schiedsrichter kommt aus Wernigerode."

Demnach deuten Sie an, dass es in dem Wettbewerb einige Ungereimtheiten gibt und Leipzig bevorzugt wird ...

"Chemie darf gegen SCHOTT Jena in einem großen Stadion spielen. Wir haben auf einem Platz gespielt, wo ein einziger Ball da war. Chemie darf sich wegen der Sicherheit immer die besten Plätze aussuchen. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Wir sind in Bischofswerda angetreten. Wenn ich ihnen den Platz gezeigt hätte, hätten sie mit den Kopf geschüttelt, gelacht und gesagt, jetzt geh ich nach Hause. Die Leutzscher haben die optimalen Bedingungen wegen ihrer Fans und ihrer Tradition. Wir werden bestraft. Dennoch, um es klar zu stellen. Ich bin Ossi und ich mag Chemie." Warm anziehen in Leutzsch: Im Hinspiel in Leipzig sah Andreas Petersen eine 2:0-Halbzeitführung seiner Mannschaft. Letztlich hieß es 2:2. Bildrechte: IMAGO

Ihre Mannschaft trainiert unter Profibedingungen. Das sind Möglichkeiten, die andere Vereine in der fünften Liga nicht haben ...

"Wir kommen wie Chemie nur über das Team. Zudem haben wir natürlich Strukturen und eine Philosophie. Wer sich im Sport wohl fühlt, kann nach Halberstadt kommen. Wir haben wirklich ein tolles Stadion und prima Rahmenbedingungen. Es ist alles da, wenn man sich auf Fußball konzentriert. Rein sportlich trainieren wir unter Profibedingungen, wirtschaftlich sieht das Ganze anders aus. Da verdienen zehn Mannschaften in der Oberliga besseres Geld als Halberstadt. Wir haben Spieler, die bekommen 200 Euro und auch welche, die 1.200 Euro verdienen."

Sie mussten 19 Neuzugänge integrieren. Eine schwere Aufgabe, daraus eine verschworene Truppe zu formen. Hat Sie jemand besonders überzeugt?

"Es macht Spaß, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Benjamin Boltze war eines der größten Talente, hatte aber seine Fähigkeiten nicht abgerufen. Jetzt hat er die richtige Einstellung dazu und macht seine Sache als Kapitän vorbildlich. Mit Adli Lachheb ist das ähnlich. Er will es noch einmal allen zeigen und geht voran. Er bekommt zwar nicht das Geld wie beim BFC Dynamo, wo er herkam, in Halberstadt macht es ihm aber Spaß."

Herr Petersen, Sie hatten mit Beginn der neuen Saison einen Zwei-Jahres-Plan aufgestellt. Wird dieser vorfristig erfüllt?

"Ich bin ein Realist. Beispielsweise Magdeburg, Halle, Dresden – das sind alles Traditionsvereine, die mindestens drei Jahre brauchten, um den nächsten Schritt zu gehen. Es gibt für uns keinen Zeitfaktor. Wir haben uns das hart erarbeitet, genau wie in der Oberliga Chemie, Bischofswerda oder Rudolstadt, die oben stehen. Wir wollen in den nächsten Jahren in die Regionalliga. Sollte es im ersten Jahr gelingen, dann kann ich nur sagen: Gänsehaut, Hammer, Pipi in den Augen."

Haben Sie Kontakt zu Chemie-Trainer Dietmar Demuth?

"Wir haben uns ab und zu mal gesehen. Wir kennen uns schon seit Jahren und haben schon einige Klingen miteinander gekreuzt. Man spricht über Dies und Das, alle Geheimnisse verrät man natürlich nicht. Er ist ein toller Trainertyp und feiner Kollege. Ich bin und bleibe ein Traditionsfreak, weil ich ein Ossikind bin. Es ist bei der Konkurrenz in Leipzig der Hammer, was bei Chemie passiert. Da kann man nur den Hut ziehen. Die positive Verrücktheit ist ein Plus, was Chemie gegenüber uns hat."

Ihr Vertrag läuft dieses Jahr aus. Hat sich da schon etwas getan?

"Ja, der Kontrakt wurde vor kurzem bis 2018 verlängert. Ich bin nicht so ein Trainer, der zur Sicherheit einen Fünf-Jahres-Vertrag braucht. Wir schauen uns jedes Jahr in die Augen, meistens nach der Winterpause. Dann wird entschieden: Ja, es passt oder es passt nicht. Ich möchte nicht als Besserwisser gelten, sondern als der Trainer bewertet werden, der ich bin. Ich brauche nicht aufs Geld gucken."

Das Spiel am Ostermontag eingeschlossen, stehen bis zum Saisonende noch acht Partien auf dem Programm. Da kann noch viel passieren …

"Wir wissen, dass es bis zum letzten Spieltag eine ganz enge Kiste wird. Das Spiel am Montag ist dennoch ein Highlight. Da spielte der Zweite gegen den Ersten. Es wird noch keine Entscheidung geben. Es ist ein 50:50-Spiel. Sollte Chemie gewinnen, können sie sich freuen, dann haben sie etwas Luft. Sollte es unentschieden ausgehen, bleibt es eng. Sollte Halberstadt gewinnen, ist für Chemie auch noch nichts passiert. Die Leutzscher haben meines Erachtens ein leichteres Restprogramm als wir. Aber, hinten kackt die Ente."

Ihr Tipp für das Spiel?

"Ich bleibe meiner Sache treu. Ich habe noch nie getippt und werde es auch diesmal nicht tun. Ich wünsche mir, dass es ein gutes Spiel wird und alle Beteiligten zufrieden nach Hause gehen. Eine Kulisse von 1.500 Zuschauern wäre eine fantastische Sache."

Vielen Dank. Das Interview führte Jens Daniel.