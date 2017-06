Beide Teams sind in der vergangenen Saison aus der Regionalliga abgestiegen. Beide Teams sind nach einer starken Oberliga-Saison nur hauchdünn am direkten Wiederaufstieg vorbei geschrammt. Beide Teams haben einen "Kult-Trainer". Aber nur ein Team kann am Ende den noch freien Platz in der Regionalliga Nordost einnehmen. Vor dem Hinspiel am Mittwoch in Rathenow fragten wir bei Germania-Trainer Andreas Petersen nach.