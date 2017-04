Beide Mannschaften haben Sinn für Spannung. Nach den Ergebnissen am Donnerstag sind die BSG Chemie Leipzig und der VfB Germania Halberstadt in der Tabelle weiter zusammengerückt.



Ursprünglich sollte die Partie in Halberstadt am vorletzten Spieltag steigen, wurde aber vorverlegt. Der Showdown ist es also noch nicht, aber ein absolutes Highlight. So formulierte es Germania-Trainer Andreas Petersen, der am Donnerstagabend mit seinen Männern den FSV Barleben 9:0 auseinandernahm. "Wir haben unsere vielen Möglichkeiten endlich mal brutal verwertet", so seine Erklärung. Das Ergebnis kam den Chemikern nicht nur ungelegen, sondern auch höchst merkwürdig vor. Kein Wunder, nach dem 1:1 gegen die Reserve des FC Carl Zeiss Jena schmolz ihr Vorsprung in der Tabelle auf zwei Zähler. Ganz zu schweigen von dem Torverhältnis.



Vor dem Spektakel zwischen Halberstadt und dem Spitzenreiter aus Leipzig hat der MDR mit Andreas Petersen gesprochen. Lesen Sie hier das Interview: