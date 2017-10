Jubel bei den Amateurvereinen: Der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball-Liga haben sich darauf geeinigt, dass der Modus im DFB-Pokal erhalten bleibt. Demnach gehören auch künftig alle Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga, vier Teams der 3. Liga sowie die 24 qualifizierten Landespokal-Sieger zum Starterfeld der 1. Hauptrunde. Die Prämien, die in der 1. Runde vom DFB ausgeschüttet werden, sind für Profis und Amateure gleich. Ursprünglich war angedacht, dass die Europacup-Teilnehmer erst später in den Wettbewerb einsteigen.

Zusätzlich beschlossen DFL und DFB, ein umfangreiches Paket zur Unterstützung des Amateurfußballs. Zu den Kernpunkten gehören die Ausbildungs-Honorierung der Amateurvereine durch die DFL in Höhe von rund 4 Millionen Euro und die Förderung der Nachwuchsarbeit in der 3. Liga mit 3 Millionen Euro. Darüber hinaus gibt der DFB zusätzliche 6 Millionen Euro in seine Landesverbände. „Die massive Unterstützung der 3. Liga hat hoffentlich zur Folge, dass die Vereine zu einem fairen Kompromiss bei der Aufstiegsregelung von der Regionalliga beitragen", sagte Grindel. Die Reform soll bei einem Bundestag des DFB am 8. Dezember beschlossen werden.