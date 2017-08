Erzgebirge Aue: Zehn Jahre, zehn Trainer

Rico Schmitt war bereits 2005 von Gerd Schädlich in den Verein geholt worden. In seiner ersten Saison als Chef schaffte der gebürtige Karl-Marx-Städter die Rückkehr in die 2. Bundesliga. 2011 klopfte er sogar mit Aue an die Bundeligatür. Am Ende wurde es der fünfte Rang. Bildrechte: IMAGO/Eibner