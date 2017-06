Fussball | DFB-Pokal Traumlos für Chemnitzer FC

Auslosung 1. Runde

Sieben Teams aus Mitteldeutschland gehen in der Saison 2017/2018 im DFB-Pokal an den Start. Losfee Sebastian Kehl sorgte bei der Auslosung im DFB-Museum in Dortmund für spannende Paarungen. So gibt es beispielsweise das Vater-Sohn-Duell beim Aufeinandertreffen von Germania Halberstadt und dem SC Freiburg und echtes Champions-League-Flair in Chemnitz.