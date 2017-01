Bereits nach zwei Minuten wurde der Torreigen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Fabian Baumgärtel eröffnet. Auch danach agierte Halle druckvoll und belohnte sich mit dem 2:0-Kopfballtreffer durch Benjamin Pintol (11.). Fünf Minuten später erhöhte Marvin Ajani gar zum 3:0. Trotz des Rückstandes steckten die Westhäuser nicht auf. Der Außenseiter bemühte sich nach vorn zu spielen, doch die Genauigkeit fehlte. Dieses Problem hatten jedoch auch die Hallenser, die zwar klar überlegen waren, aber beste Gelegenheiten nicht nutzen konnten. Immer wieder scheiterten die Saalestädter am jungen SVW-Schlussmann Danny Dolch. Der 20-Jährige, der bisher nur ein Liga-Spiel absolviert hatte, war jedoch in der 41. Minute chancenlos, als Pintol per Schlenzer erneut zuschlug.