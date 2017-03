In einem ausgeglichenen ersten Durchgang im Wesenitz-Sportpark Bischofswerda hatte Lok seine beste Chance erst kurz vor der Pause. Nachdem Djamal Ziane eine Flanke von Maik Georgi verpasst hatte, schoss Daniel Becker knapp rechts am Tor vorbei.

Die zweite Halbzeit ging schleppend los. Die Partie blieb arm an sportlichen Höhepunkten. Dafür gab es mehr Nickligkeiten als in der ersten Hälfte.

Lok hatte zwar etwas mehr Struktur im Spiel als die Gastgeber, der letzte Pass kam aber nicht an. Scholz brachte Felix Brügmann, den Doppeltorschützen vom Dienstag gegen Luckenwalde. Doch auch der 24-Jährige konnte das Offensivspiel der Leipziger nicht beleben. Bischofswerda machte ein gutes Spiel. Die Hausherren verlegten sich aufs Kontern, kamen aber ebenfalls nicht durch die kompakte Abwehr des Gegners. So ging es in die Verlängerung.

In dieser hatte Lok zwei gute Gelegenheiten: Nach Pass von Ziane schoss Georgi von halbrechts einen Meter links am Kasten vorbei (95.). Kurz darauf zielte Ronny Surma neben das Gehäuse. Leipzig spielte druckvoll auf, brachte den Ball aber nicht zwischen die beiden Stangen. Bischofswerda konterte ohne Erfolg.



Beide Teams kamen in der Folge zum Torabschluss, ein Treffer gelang aber nicht. Damit musste der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt werden. In diesem versagten Eric Bachmann die Nerven. Er scheiterte an Lok-Keeper Kirsten. Brügmann verwandelte den entscheidenden Strafstoß.