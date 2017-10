Vor 8.600 Zuschauern war Erfurt am Sonntag von Beginn an in der Partie. Der Ball lief immer wieder gut durch die eigenen Reihen. Das alte Manko konnte aber auch der neue Trainer David Bergner nicht beheben: Vor dem Tor fehlte der Punch. Huth zwang aus 18 Metern Coppens zu einer guten Reaktion (26.). Der Ersatztorwart von Carl Zeiss stand absprachegemäß im Kasten der Gastgeber. Einen Konter der Erfurter entschärfte er, indem er Biankadis Versuch aus 18 Metern mit einer Hand zur Ecke klärte (37.). Die Ecke nutzte Menz zu einem Flachschuss aus 14 Metern – knapp rechts vorbei. Jena tat sich sehr schwer und kam vor der Pause nie richtig auf Touren. Die beste Gelegenheit bot sich in Minute 16, als Günther-Schmidts Pass in die Mitte gleich von zwei Erfurtern vor zwei Gegnern geklärt werden musste. Bei tiefem Rasen, es hatte vor Anpfiff geregnet, gab es ansonsten viel Kampf und viele Zweikämpfe.

Rassige Zweikämpfe waren an der Tagesordnung: Hier Jenas Jan Löhmannsröben (li.) gegen den Erfurter Elias Huth. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel