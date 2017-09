Etwas Sorgen bereitet den Sachsen der Gesundheitszustand von Mittelfeldmotor Naby Keita. Der 22-jährige Dribbelkünstler musste gegen den HSV wegen Adduktorenproblemen ausgewechselt werden. Ob er am Mittwoch auflaufen kann, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar. Noch am Montag konnte Keita nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Stattdessen absolvierte er eine individuelle Einheit. Im Gegensatz zu Keita konnte Emil Forsberg, der zuletzt wegen einer Erkältung kürzer treten müsste, am Mannschaftstraining teilnehmen. "Ich war zehn Jahre alt, als ich das erste Mal diese Hymne gehört habe", sagte der beste Vorlagengeber der Bundesliga über seine Vorfreude auf das Champions-League-Flair.

Kein Fragezeichzen steht hinter dem Einsatz von Timo Werner. Leipzigs Topstürmer schwebt derzeit auf Wolke sieben und sorgt bei Monacos Abwehrriegel sicher schon jetzt für Schweißperlen auf die Stirn. "Timo ist mit seinem wahnsinnigen Speed schwer zu halten. Es ist eine Sache, zwei, drei Leute stehen zu lassen, aber dann auch noch so eiskalt vor dem Tor zu sein - wir wissen, was wir an ihm haben", sagte Orban über Leipzigs Senkrechtstarter. Der aktuell beste deutsche Stürmer hat durch seine starken Leistungen nicht nur hierzulande überzeugt, sondern auch bei europäischen Spitzenclubs für Aufsehen gesorgt. Gerüchten zu Folge soll Werner u.a. schon bei Real Madrid ganz oben auf dem Wunschzettel stehen.

Noch hat Leipzig seinen Topstürmer in den eigenen Reihen. Bei der AS Monaco sieht das anders aus. Erst vor wenigen Tagen wurde Superstar Kylian Mbappé zu Paris Saint-Germain transferiert und seit Dienstag steht fest. dass Ausnahmetalent Thomas Lemar wegen einer Oberschenkelverletzung ausfallen wird. Doch damit nicht genug. Auch sportlich musste Monaco einen Tiefschlag einstecken. So ging die Champions-League-Generalprobe am Wochenende gründlich in die Hose.



Mit 0:4 wurde die Mannschaft um den verbliebenen Superstar Radamel Falcao beim OGC Nizza verhauen. Für Monaco war es nach vier Siegen in Serie in der französischen Liga die erste Saisonniederlage. In der Tabelle steht die Mannschaft von AS-Trainer Leonardo Jardim, die im vergangenen Jahr das Champions-League-Halbfinale erreichte, dennoch gut da. Nur Paris hatte einen besseren Saisonstart.