Horst Steffen begann das Abenteuer DFB-Pokal 2017/18 mit einer Veränderung in der Startelf. Für den verletzten Laurin von Piechowski rutschte Tom Scheffel auf die rechte Abwehrseite. Taktisch spielte Steffens Mannschaft in einem defensiven 5-4-1-System. Carlo Ancelotti veränderte seine erste Elf gegenüber dem Supercup auf zwei Positionen. So waren Niklas Süle und Kingsley Coman für Javier Martinez und Arturo Vidal von Beginn an dabei.

Lewandowski mit dem Führungstor

Chemnitz lief nicht wie gewohnt in himmelblauen Trikots auf, sondern präsentierte im Spiel weiße Pokaltrikots mit eingestickter Begegnung. Auf den Rängen sorgte die Pokalatmosphäre für beste Stimmung, auf dem Rasen kontrollierte aber der FC Bayern schon in der Anfangsphase den Ball und suchte direkt mit langen Passstafetten den Weg zum CFC-Tor. Bis auf wenige Mini-Chancen sprang dadurch allerdings nichts Zählbares heraus.

Auch Chemnitz beschränkte sich in der Anfangsphase nicht auf Defensivarbeit und versuchte ebenfalls das eine oder andere Mal mit spielerischen Lösungen in die Bayern-Hälfte zu kommen. Das gelang mit mäßigem Erfolg, denn nach rund 15 Minuten hatte sich der FC Bayern in der Hälfte der Sachsen festgespielt und kam zu guten Möglichkeiten. Das 1:0 von Robert Lewandowski fiel durch einen Freistoß, der noch zwei Chemnitzer auf dem Weg ins Tor touchierte (20.). Robert Lewandowski brachte den FCB mit seinem 1:0 in die Spur. Bildrechte: imago/Contrast

FC Bayern beherrscht Ball und Gegner

Nach dem Gegentor taten sich die Gastgeber enorm schwer. Der FC Bayern ließ den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren, Chemnitz erhielt kaum noch Zugriff auf das Spiel. Wenig förderlich war in dieser Phase die Verletzung von Dennis Grote, der dem CFC in puncto Offensive sicherlich gut getan hätte.

Bis zum Pausenpfiff kam Chemnitz kaum noch einmal an den Ball. Die Bayern beherrschten Spielgerät und Gegner und kamen durch Franck Ribery noch zu einer Großchance. Kevin Kunz parierte die Direktabnahme aus rund 25 Metern aber sehenswert, was auch dem Franzosen einen hohen Daumen entlockte (45.). Mit 0:1 ging es in die Pause. Zweikampf früherer Teamkameraden. Joshua Kimmich (li.) gegen Daniel Frahn (mi). Bildrechte: imago/Picture Point LE

Chemnitz nach der Pause mutiger, Bayern treffsicher

Nach dem Seitenwechsel stand Kunz gleich wieder im Mittelpunkt. Er bewahrte seine Mannschaft mit einer tollen Parade gegen Thomas Müller vor dem frühen 0:2 (46.). Davon angestachelt spielten seine Vorderleute nun mutiger nach vorn und tauchten vereinzelt in der Nähe des Bayern-Strafraums auf. Durch Fehler im Aufbauspiel lud Chemnitz die Bayern aber zu Kontern ein. Einen solchen vollendete Kingsley Coman abgeklärt zum 2:0 (51.).

Chemnitz zog sich nach dem erneuten Gegentreffer weit in die eigene Hälfte zurück und verteidigte mit vereinten Kräften. Die Bayern präsentierten sich hingegen in Spiellaune und erhöhten nach zwei schnellen Pässen in den CFC-Strafraum auf 3:0 durch Lewandowski (60.). Daniel Frahn (li.) im Kopfball-Duell mit Corentin Tolisso. Bildrechte: IMAGO

Ribery und Hummels besiegeln CFC-Niederlage

Auch das reichte dem Rekordmeister noch nicht. Ribery erhöhte per Freistoß auf 4:0 (79.) ehe Mats Hummels das Spielgerät nach einem Eckball von Arjen Robben zum 5:0-Endstand in die Maschen köpfte (89.).

Chemnitz hatte sich sicherlich mehr erhofft, kam im ganzen Spiel allerdings zu keiner Torchance. Am Ende ist das Ergebnis in der Höhe gerechtfertigt. CFC-Trainer Horst Steffen Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:

