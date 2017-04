Der Chemnitzer FC hat seinen Heimvorteil genutzt und ist am Mittwochabend in einem umkämpften Duell gegen den FSV Zwickau ins Sachsenpokal-Finale eingezogen. Vor 7725 Zuschauern wurde die Partie erst in der Verlängerung entschieden.

Dennis Mast erzielte in der 93. Minute den entscheidenden 2:1 (1:1, 1:0)-Siegtreffer. Björn Jopek (10.) hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht. Doch Zwickau erzwang dank eines Treffers von Ronny König (85.) die Verlängerung. Das Team von Trainer Sven Köhler trifft nun voraussichtlich am 24. Mai in Leipzig im Endspiel auf den Regionalligisten 1. FC Lok.