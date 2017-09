Der Favorit aus der Regionalliga hatte das Geschehen von Beginn an im Griff. Die 393 Zuschauer sahen Einbahnstraßen-Fußball. Es dauerte allerdings 40 Minuten bis zur Führung. Beil finalisierte eine Twardzik-Flanke per Flugkopfball (40.). Sechs Minuten zuvor hatte Pazdzierski frei am langen Pfosten die Chance zum 1:0 für den Underdog vergeben. Nach einem langen Ball fehlte dem Offensivmann die nötige Ruhe. Es sollte die einzige ernstzunehmende Möglichkeit für den CFC sein.

In Halbzeit zwei versuchte der Landesligist seine Grundordnung zu behalten und schaffte es immer wieder ein Bein dazwischen zu bekommen. Beil rutschte an Michels Flanke nur haarscharf vorbei (54.), Twardzik donnerte die Kugel aus 14 Metern an den Innenpfosten (57.). Danach herrschte zunächst viel Leerlauf. Oft fehlte der letzte Pass. Am Ende sorgte Joker Nattermann mit einem Doppelpack für die Entscheidung (75./77.). Zunächst netzte er eine Rechtsflanke von Messing am kurzen Pfosten ein, dann traf er per Hacke mit dem Rücken zum Tor.