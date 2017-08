Drittligist 1. FC Magdeburg trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den aktuellen Titelträger Borussia Dortmund. In Leipzig trifft der Vizemeister RasenBallsport auf den Rekordmeister und -Pokalsieger FC Bayern München. Dynamo Dresden reist in den Breisgau zum SC Freiburg. Kurz nach der Auslosung sagte FCM-Trainer Jens Härtel: "Sicher ein Gegner, den sich alle wünschen. Die Atmosphäre wird sensationell. Freuen uns aber wird natürlich sehr schwer." 2007 gab es das Duell Magdeburg gegen Dortmund schon einmal. Damals endete die Partie 1:4, der heutige Geschäftsführer Mario Kallnik wurde in der 76. Minute eingewechselt.

Michael Habryka (re.) und seine Mitspieler zogen 2007 gegen Jakub Blaszczykowski und die Dortmunder den Kürzeren. Bildrechte: IMAGO