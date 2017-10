Damals spielte ein gewisser Marcel Schmelzer beim FCM im Nachwuchs, heute ist er Kapitän bei Borussia Dortmund. Haben Sie damals schon sein Talent erkannt?

Testspiel 2013: Marcel Schmelzer (im Trikot des BVB) Bildrechte: IMAGO "Selbstverständlich. Als ich die B-Jugend machte, hatte ich ihn als C-Jugend-Spieler mit hochgeholt. Das lief dann ein wenig komisch ab, er ging zum Probetraining nach Dortmund. Es war aber die große Chance für ihn, mit Christopher Kullmann. Für uns war es toll, was er für eine Entwicklung gemacht hat. Ich telefonierte oft mit Heiko Herrlich, der damals in Dortmund Nachwuchstrainer war. Der war da schon sehr zufrieden. Wenn sich solche Talente weiterentwickeln, das ist fantastisch."

Dirk Heyne und der 1. FC Magdeburg. Mit zehn Jahren begann Ihre Zeit beim Klub, mit 18 standen Sie im Kasten der ersten Mannschaft. Was bedeutet der FCM für Sie?

"Alles. Ich habe dort mein ganzes Leben verbracht. Ich hatte als Kind dort angefangen und sogar Verantwortung als Cheftrainer. Es ist meine Heimatstadt, mein Heimatverein. Ich bin dort geboren. Das kann sicher jeder nachvollziehen." UEFA-Cup 1977: Schalke gegen den 1. FC Magdeburg. Im Tor steht Dirk Heyne. Bildrechte: IMAGO

Seit einigen Jahren betreiben Sie in Hamburg eine Torwartschule, waren Nachwuchstrainer in Norderstedt und trainieren seit einem Jahr den Regionalligisten Eintracht Norderstedt. Wie hat es Sie in den Norden verschlagen?

"Die Torwart- und Fußballschule, die eng mit dem Hamburger SV verknüpft ist. Und ich habe eine Trainerstation gesucht, wo ich mein Hobby weiterführen kann (Anm. Red: Heyne ist seit 1996 Fußball-Lehrer). Norderstedt war die naheliegende Adresse, auch von den Bedingungen her. Trainer der Ersten zu werden, war nicht meine Intension. Ich hatte die A-Jugend gemacht und war durch die Torwartschule eingebunden. Ich kannte aber die Leute und habe nicht lange überlegt, weil ich die Fußballschule weiterführen kann."

Sie standen in der 1. Runde in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg und verloren nur knapp mit 0:1. Wie war es?

"Es war vor allem für die Spieler eine tolle Sache. Für mich war das ja nicht neu. Toll war für alle zuvor auch der Landespokalsieg. Und dann kam Wolfsburg. Es lag an uns, dass wir knapp gescheitert sind. Wir haben am Ende unsere Chancen nicht genutzt."

Aktuell wird über eine neue Aufstiegsregelung in die 3. Liga gerungen. Wie stehen Sie zur Forderung: Die Regionalliga-Meister müssen aufsteigen?

"Normalerweise ist das so, dass die Meister aufsteigen müssen. Alles andere ist ein Kompromiss, der niemanden zufrieden stellt. Es gibt natürlich Probleme mit der 3. Liga, aber die Meister müssten direkt hoch. Für uns in Norderstedt (Anm. Red: aktuell Tabellenfünfter) stellte sich die Frage aber momentan nicht."

Zurück zum 1. FC Magdeburg. Wie aufmerksam verfolgen Sie die Entwicklung der Elbestädter in den vergangenen Jahren?

"Ich verfolge immer alles, schaue die Ergebnisse an, die Tabelle. Ich weiß, wie sie gespielt haben und freue mich. Es ist momentan wunderbar." Fan-Choreographie Magdeburg zu Ehren von Trainer Dirk Heyne Bildrechte: IMAGO

Gibt es noch Kontakte zu ehemaligen Magdeburger Spielern?

"Natürlich. Dirk Stahmann oder Detlef Schössler, wir sehen uns immer bei den Alten Herren. Aktuell habe ich aber wenig Zeit, weil wir immer spielen. Aber Björn Lindemann, der unter mir damals in Magdeburg gekickt hatte, habe ich vergangenen Sonntag beim Punktspiel wieder gesehen. Der spielt jetzt beim 1. FC Germania Egestort/Langreder. Ansonsten sind die Spieler von damals alle verteilt im Bundesgebiet."

Wann waren Sie zum letzten Mal im Stadion des FCM?

"Bei unserem Treffen im Dezember 2016. Zu Magdeburger Spielen, das ist schon ewig her."

In den vergangenen zwei Jahren waren die Magdeburger ganz nah dran an der 2. Liga. Warum wird es in dieser Saison klappen?

"Die Mannschaft ist gereift, hat in den letzten beiden Jahren viele Erfahrungen gesammelt. Und wenn man so erfolgreich ist, wächst auch das Selbstvertrauen. Dann will man diesen beschissenen Relegationsplatz nicht, sondern direkt aufsteigen. Dazu kommen noch die Zuschauer, die auch Auswärtsspiele fast immer zu Heimspielen machen. Ich sehe das sehr positiv." 2006 feierten die Spieler des 1. FC Magdeburg den Aufstieg in die Regionalliga. Im Sommer 2018 den in die 2. Liga? Bildrechte: IMAGO

Zum Pokalknaller am kommenden Dienstag: Was trauen Sie den Magdeburgern gegen Borussia Dortmund zu?

"In der Fitness gibt es kaum Unterschiede, beides sind Profiteams. Ein individueller Qualitätsunterschied ist nicht zu negieren. Normalerweise siegt Dortmund mit zwei Toren Unterschied. Aber gerade im Pokal in Magdeburg gab es schon einige Überraschungen. Das hat nicht nur der FCM im Hinterkopf, sicher auch der Bundesligist. Wenn sich die Magdeburger gut reinfinden, keine Angst vor dem Namen zeigen, dann ist was möglich."

Ein Abschlusstipp:

"Magdeburg kommt nach Elfmeterschießen weiter, dann ist doch alles dabei."

Vielen Dank

Vita von Dirk Heyne Geboen: 10. Oktober 1957

Erfolge als Spieler:

- 297 Punktspiele in der DDR-Oberliga

mit dem 1. FC Magdeburg

- 24 Bundesliga-Spiele

mit Borussia Mönchengladbach

- 9 Länderspiele für die DDR

Trainerstationen:

- Torwart- und Nachwuchstrainer

Borussia Mönchengladbach (1994-2001)

- Trainer 1. FC Magdeburg (2003-2007)

- Trainer FC Sachsen Leipzig (2008-2011)

- Trainer U19 Eintracht Norderstedt (2012-2016)

- Trainer Eintracht Norderstedt (seit OKtober 2016)