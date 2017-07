Der Deutsche Fußball-Bund hat am Donnerstag die Terminierungen für die 1. DFB-Pokalrunde bekannt gegeben. Jetzt steht fest: Dynamo Dresden spielt in Zwickau gegen TuS Koblenz. Die Dresdner sind zwar auf dem Papier die Auswärtsmannschaft, allerdings trennen Koblenz und Zwickau über 400 Kilometer, während es zwischen Zwickau und Dresden nur knapp 120 Kilometer Distanz sind.

Zwickau war einer der letzten möglichen Standorte, die in Frage kamen. Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge war logischerweise erfreut über die gefundene Lösung: "Wir sind froh, dass es nun gelungen ist, eine Spielstätte für die Begegnung im DFB-Pokal gegen Koblenz zu finden. Alle Parteien haben sich in den zurückliegenden Wochen eingebracht, um eine Lösung zu erreichen. Für ihre Hilfsbereitschaft sind wir dem FSV Zwickau und der Stadt Zwickau dankbar. Wir sind uns sicher, dass die Fans beider Vereine einen stimmungsvollen Rahmen für die Partie schaffen werden.“

Das letzte Zünglein an der Waage war der neue Spieltermin. Ursprünglich sollte das Spiel am 12. August stattfinden. Dieser Tag wäre in Sachsen nicht möglich gewesen, da der FSV selbst einen Tag später gegen Borussia Dortmund zu Hause ein Testspiel absolviert. Außerdem findet am 12. August auch das Pokalspiel zwischem dem Chemnitzer FC und dem FC Bayern München statt. Somit würde nicht genügend Polizei zur Verfügung stehen. Nun verlegte der DFB das Spiel auf den 11. August um 19 Uhr vor. Dem Pokalmatch steht nun nichts mehr im Wege.