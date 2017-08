Erzgebirge Aue im Pokal - Die vergangenen zehn Jahre

23.09.2008/2. Runde: Was für ein Auftakt ins Spiel! Außenseiter Aue geht mit der ersten Chance gegen Werder Bremen in Führung. Nach dem Treffer von Fabian Müller (re.) in der siebenten Minute ist die Hoffnung groß. Geht da was? Doch nicht. Claudio Pizarro und Markus Rosenberg drehen die Partie. Bildrechte: IMAGO