BVB mit erster Druckwelle

Im Spiel des Jahres für den Drittligisten 1. FC Magdeburg veränderte Jens Härtel seine Start-Elf auf fünf Positionen. Die Auffäligste gab es auf der Torhüter-Position zu verzeichnen. Alexander Brunst ersetzte die etamäßige Nummer eins Jan Glinker und stellte sich der geballten Dortmunder Offensivkraft. Auf der Gäste-Seite gab es sogar sieben Veränderungen in der Anfangsformation. Top-Torjäger Pierre-Emrick Aubameyang und WM-Held Mario Götze fehlten ganz im BVB-Aufgebot.

BVB-Trainer Peter Bosz gab von Anfang die Marschroute für seine Kicker vor. Brachiale Offensive war die Ansage. Bildrechte: IMAGO Trotz der vielen Umstellungen starteten die Westfalen mit einem enormen Offensiv-Drang und hatten durch Maximilian Philipp und Alexander Isak gleich die ersten Großchancen. Zuerst scheiterte Philipp freistehend am Pfosten des FCM-kasten, kurz darauf entschärfte Brunst mit einer starken Rettungstat den frühen Rückstand durch den 18-jährigen Isak (3.). Für die Gastgeber gestaltete sich die Anfangsphase knifflig. Die Schwarz-Gelben schnürten den FCM ein und bestimmten die Partie mit gefühlten 80 Prozent Ballbesitz. Der Herr im Haus waren hier ganz klar die Gäste.

FCM gestaltet Spiel offener - Dortmund mit Djokertor

Im Laufe des ersten Abschnitts befreiten sich die Magdeburger aus der Umklammerung des amtierenden Pokalsiegers und gestalteten die Partie offener. So war es Michel Sowislo, der aus ca. 17 Metern Torentfernung abzog und nur knapp das BVB-Gehäuse verpasste (17.). FCM-Goalie Brunst zeigte kurz darauf erneut wie wertvoll er für Magdeburg ist und hielt nach einem Shinji Kagawa-Chip und dem darauffolgenden Abschluss von Andrej Yarmolenko die Null fest (22.). Die Blau-Weißen stellten sich immer besser auf die schnelle Spielweise des BVB ein und schoben selbst die erste Verteidigungslinie weiter nach vorne. So gelang es den Spielfluss der Gäste wirksam zu unterbinden. Jedoch blieben die Dortmunder weiterhin brandgefährlich und stießen noch vor dem Halbzeit-Pfiff zu. Nach einer präzisen Flanke von Yarmolenko und der direkten Kopfablage von Isak auf Gonzalo Castro, hatte dieser keinerlei Probleme und brachte die Gäste in Führung. Kurios dabei: Castro kam für den verletzten Mahmoud Dahoud in die Partie (41.) und benötigte lediglich ein paar Sekunden für seinen Treffer. Gonzalo Castro (BVB) brachte seine Borussia auf die Siegerstraße und erzielte kurz vor der Halbzeit die 1:0-Führung (41.). Bildrechte: IMAGO

Früher Nackenschlag für den Drittligisten

BVB-Youngster Alexander Ismak erwischte heute einen Sahne-Tag und erzielte kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 (47.). Bildrechte: IMAGO Im zweiten Abschnitt gab es gleich die nächste kalte Dusche für die Elbestädter. Der starke Youngster Isak überwand nach einem feinen Außenrist-Pass von Philipp den herauseilenden Brunst und stellte frühzeitig die Weichen auf einen ungefährdeten BVB-Sieg (47.). Schon der zweite Scorerpunkt für das Schwedische Ausnahmetalent an diesem Abend. Die Magdeburger machten nun völlig auf und versuchten durch wütende Angriffe ein Anschluss-Tor zu erzwingen. Es fehlte jedoch die zündende Idee, um die kompakte BVB-Abwehr zu überwinden. Nuri Sahin stellte viele Laufwege geschickt zu und ließ das Magdeburger Angriffsspiel nicht in Wallung kommen.

Die Kicker von Peter Bosz zeigten sich mit zunehmender Spieldauer immer spielfreudiger und erarbeiteten sich etliche Abschluss-Chancen. So waren es Yarmolenko und Sahin, die mit zwei strammen Fernschüssen an Brunst scheiterten (60./70.). Der Erstgenannte belohnte sich wenige Augenblicke später und baute die BVB-Führung weiter aus (74.). Nach einem Handspiel vom Steffen Schäfer zeigte Schiri Daniel Seibert auf den Punkt. Der Ukrainer ließ sich die Chance nicht nehmen und versenkte den Strafstoß im rechten unteren Tor-Eck. Das sollte noch nicht das Ende sein - es wurde noch bitterer für die Hausherren. Nach einer Flanke von Raphael Guerreiro setzte sich Marc Bartra im Zentrum durch und erzielte das vierte Gegentor (79.). Für den Schlusspunkt sorgte der Japaner Kagawa, der nach einem Pass von Castro trocken abzog (90.). Der FCM verkaufte sich im ersten Abschnitt teuer, musste am Ende aber die Überlegenheit der Borussen anerkennen und zog mit 0:5 deutlich den Kürzeren.

Das sagten die Trainer:

Peter Bosz (Dortmund): "Zufrieden bin ich natürlich mit dem Ergebnis. Hier in Magdeburg 5:0 zu gewinnen, ist natürlich schon eine gute Sache. Uns ist es entgegengekommen, dass wir kurz vor der Halbzeit und kurz nach der Halbzeit getroffen haben. Das hat uns sehr geholfen, unser Spiel hier durchzuziehen. Ich bin noch nicht lang in Dortmund, aber was unsere Fans immer wieder bieten, ist große Klasse. Aber auch großer Respekt vor dieser fantastischen Stimmung hier."

Jens Härtel (Magdeburg): "Der Sieg geht absolut in Ordnung. Aber vor so einer Kulisse möchte man natürlich nicht 0:5 verlieren. Wir haben versucht, unser Spiel durchzudrücken. Das ist uns aber nur phasenweise gelungen. Jetzt gilt es aber dieses Ergebnis so schnell wie möglich aus den Kleidern zu bekommen und es im nächsten Spiel wieder besser zu machen."