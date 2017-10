Eines der Topspiele in der 2. Runde des DFB-Pokals steigt in Magdeburg: Am Dienstag ist der Titelverteidiger zu Gast in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Der 1. FC Magdeburg empfängt Borussia Dortmund (ab 20:45 Uhr im Liveticker und in der Vollreportage bei MDR aktuell – das Nachrichtenradio). Die MDCC-Arena wird natürlich ausverkauft sein.